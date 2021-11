KKR e Capital Partners preparam oferta conjunta para comprar Telecom Italia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A CVC Capital Partners e o fundo de capital de risco KRR estão a ponderar apresentar uma oferta conjunta para comprar a Telecom Itália, de acordo com fontes próximas do assunto, contactadas pela Bloomberg. As negociações já começaram.





Para já, não se sabe qual - e se alguma - das entidades adotará uma posição maioritária na oferta.





Há dois dias, a Bloomberg avançou que o fundo KKR estava a considerar aumentar a oferta para comprar a operadora, depois de a Vivendi, um dos principais investidores da empresa, considerar que a oferta de 10,8 mil milhões de euros era demasiado baixa.





Ainda assim, a empresa ainda estará numa fase inicial das discussões, no sentido de perceber qual poderá ser o incremento nesta proposta para conseguir "conquistar" os acionistas mais indecisos.





Este domingo, a Telecom Italia avançou que tinha recebido uma oferta preliminar de 50,5 cêntimos por ação por parte da KKR. Agora, segundo a Bloomberg, o aumento na oferta poderá traduzir-se em 70 a 80 cêntimos por ação.





A Vivendi, que é controlada por Vincent Bollore, detém uma participação de 24% na Telecom Italia. A empresa afirmou esta semana que considerava que a oferta feita pelo fundo norte-americano "não refletia o valor" da operadora.





Esta semana, o CEO da Telecom Italia, Luigi Gubitosi, enviou uma carta ao conselho de administração da empresa, onde pediu que fossem rápidos a lidar com a oferta do KKR. Gubitosi escreveu, inclusive, que estava pronto para renunciar ao cargo, se isso ajudasse a acelerar o processo de avaliação da oferta.





Caso o negócio avance, com a posição isolada do KKR, esta será a maior aqusição da Europa por um fundo de "private equity", de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.





Entre o portefólio de aquisições em Itália, a CVC Capital Partners conta com o investimento na empresa de serviços financeiros Cerved Group SpA e a farmacêutica Recordati SpA.