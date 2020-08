Governo reforça regime sancionatório da Anacom

As operadoras que não cumprirem as regras do roaming e da neutralidade da rede já podem ser alvo de coimas pela Anacom. O novo regime sancionatório, há muito pedido pelo regulador, entrou em vigor esta semana.

Governo reforça regime sancionatório da Anacom









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.