Governo vai financiar investimento na implementação de redes de capacidade muito elevada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estado está disponível para financiar o investimento na implementação de redes de capacidade muito elevada, garantiu Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação, na intervenção que fez no congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC).

Na mesma intervenção, o governante considerou que "o setor das comunicações tem sabido responder às necessidades dos cidadãos e empresas, dando o contributo para essa transição digital". "No entanto, passados 15 anos do início do investimento, o país ainda não está totalmente coberto", lamentou, garantindo que o "Governo está muito atento a este problema."

Leia Também Aumento de custos pressiona operadores e põe em risco cumprimento das metas de cobertura

Pedro Nuno Santos defendeu que, as redes de capacidade muito elevada, "que são já uma realidade nas áreas urbanas, têm de chegar também aos territórios do interior e de baixa densidade, por respeito das suas populações e valorização das suas empresas".

Leia Também Novos cabos submarinos podem atrair investimento

O ministro das Infraestruturas prometeu ainda que o concurso público para as zonas brancas, as áreas onde não existe cobertura de rede, será lançado ainda este ano. Ainda esta semana, Hugo Santos Mendes, o secretário de Estado das Infraestruturas, avançou durante a comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que o concurso de conectividade de fibra ótica seria lançado "durante o curso do quarto trimestre".

No que diz respeito à conectividade, Pedro Nuno Santos destacou que o país é "condicionado pela geografia", mas que isso não é sinónimo de que "dela prisioneiros", destacando os cabos submarinos que estão amarrados em Portugal. "A relação do país com cabos submarinos tem 150 anos, primeiro com os telegráficos e depois coaxiais." E, garantiu, Portugal "está muito bem posicionado" para tirar partido das condições de costa na área da conectividade.

Leia Também Cabos submarinos para “comunicar” com Açores e Madeira custam 119 milhões

O anel CAM, que assegura a ligação entre Portugal continental, os Açores e a Madeira, que está a aproximar-se do fim de vida e precisará de substituição "vai reforçar as ligações entre o continente e as regiões autónomas" quando o processo estiver concluído.