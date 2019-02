Insolvente ESI já avançou com ação contra a Pharol reclamando 750 milhões

A Pharol já foi intimada pelo gestor da falência da Espírito Santo International para anular o pagamento que esta "holding" do Grupo Espírito Santo fez em janeiro de 2014. O curador da ESI, cuja falência foi declarada em outubro de 2014, já tinha feito saber que iria pedir a devolução desse dinheiro, de 750 milhões de euros.Isto porque o responsável por obter o máximo de dinheiro dos ativos da ESI considera que esta deve ser ressarcida dos 750 milhões de euros que pagou, em janeiro de 2014, à então PT (agora Pharol), de reembolso de três emissões de papel comercial que a PT tinha subscrito. Por essa altura, a PT recebeu da ESI o dinheiro e colocou-o em papel comercial da Rioforte.

Os 750 milhões de euros eram os reembolsos de três investimentos em papel comercial: 500 milhões, que venceram a 10 de fevereiro de 2014; 200 milhões, com maturidade a dia 13; e ainda 50 milhões, no dia 20.



A ESI já tinha informado pretender ser ressarcida. Agora, a Pharol informa, em comunicado à CMVM, que "foi intimada pela curadoria da Espírito Santo International, tendo em vista uma eventual anulação de pagamentos de Notes efetuados pela ESI durante o mês de janeiro de 2014". E acrescenta que a pretensão deve-se a uma "medida de precaução para interromper qualquer período de prescrição".



A Pharol volta a afirmar que "não é devedora a qualquer título da ESI pelo que contestará a ação judicial e exercerá todos os direitos disponíveis e adequados", já que considera a ação "desprovida de fundamento".



Tudo aconteceu antes da falência do Grupo Espírito Santo. No início de 2014, a então PT trocou investimentos em papel comercial da ESI por investimentos na Rioforte, dos quais nunca recebeu reembolso, e por isso reclama ser credora desta sociedade também em falência no Luxemburgo.