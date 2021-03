João Bento: “Condenaria os CTT à falência contrato que faça perder dinheiro”

Até ao final do ano, serão definidos os termos do novo contrato de concessão do serviço público postal. Para o CEO dos CTT, as preocupações da empresa sobre o financiamento e as obrigações do prestador “têm de ser atendidas”.

