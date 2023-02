Lisboa, Madrid e Berlim no topo das cidades com melhor cobertura 5G

De acordo com o relatório da MedUX, que vai ser apresentado esta segunda-feira, Lisboa, Madrid e Berlim são as três cidades com melhor qualidade na rede 5G. Londres e Roma estão entre as piores.



mais recente relatório da MedUX , plataforma que mede e analisa a qualidade e a experiência de cliente em serviços fixos, móveis e de televisão, indica que as capitais portuguesa, espanhola e alemã destacam-se como as que têm melhor qualidade na rede 5G em termos de experiência.



O relatório da plataforma, que monitoriza mais de 80 operadores em todo o mundo, destaca Lisboa como vencedora na categoria de melhor qualidade de experiência. Por sua vez, Berlim tem a rede mais consistente em termos de performance, seguida de perto por Barcelona, e Paris vence na segunda categoria mais importante - a fiabilidade.



O documento, que vai ser apresentado esta segunda-feira em Barcelona, na Mobile World Congress (MWC), a maior feira mundial de telecomunicações móveis, revela ainda que subiu consideravelmente o número de cidades onde o 5G complementa uma rede 4G.



A velocidade 5G mais rápida foi observada em Berlim, com registos de 1.5 Gbps no operador Deutsche Telekom, ou seja, cinco vezes superior à velocidade habitual de download em Lisboa.



"Uma cidade maior não significa necessariamente que tem a melhor rede 5G ou a melhor qualidade de experiência. Londres e Roma estão entre as cidades piores. O diabo está nos detalhes uma vez que nenhuma rede 5G é criada da mesma forma. A velocidade não é tudo e a indústria está a tentar adaptar-se para ir ao encontro das necessidades dos clientes quando estão a usar os seus serviços no dia a dia", sublinha Rafael González, diretor de marketing da MedUX.O relatório da plataforma, que monitoriza mais de 80 operadores em todo o mundo, destaca Lisboa como vencedora na categoria de melhor qualidade de experiência. Por sua vez, Berlim tem a rede mais consistente em termos de performance, seguida de perto por Barcelona, e Paris vence na segunda categoria mais importante - a fiabilidade.O documento, que vai ser apresentado esta segunda-feira em Barcelona, na Mobile World Congress (MWC), a maior feira mundial de telecomunicações móveis, revela ainda que subiu consideravelmente o número de cidades onde o 5G complementa uma rede 4G.A velocidade 5G mais rápida foi observada em Berlim, com registos de 1.5 Gbps no operador Deutsche Telekom, ou seja, cinco vezes superior à velocidade habitual de download em Lisboa. O estudo indica ainda que Portugal lidera em 5G em termos de experiência de jogos e detém a melhor experiência de dados e OTT (serviço "over-the-top que faz a distribuição de conteúdos), enquanto Barcelona vence na categoria de "streaming".



"Estas descobertas são críticas para os operadores e outros atores da indústria que investem em redes 5G nos seus respetivos países", disse Luis Molina, CEO da MedUX. A empresa, com sede em Madrid, está presente em mais de 25 países na Europa, América, África e Médio Oriente.

