CEO da Nos destaca prémio do país no 5G e deixa farpa ao regulador

partiu para essa corrida "quase em último lugar, por exclusiva responsabilidade do regulador"

"Lisboa tem a melhor rede 5G da Europa, segundo uma análise da

, cujos resultados foram conhecidos no Mobile World Congress, em Barcelona.





mais recente relatório da MedUX , plataforma que mede e analisa a qualidade e a experiência de cliente em serviços fixos, móveis e de televisão, indica que as capitais portuguesa, espanhola e alemã destacam-se como as que têm melhor qualidade na rede 5G em termos de experiência.

O relatório da plataforma, que monitoriza mais de 80 operadores em todo o mundo, destaca Lisboa como vencedora na categoria de melhor qualidade de experiência. Por sua vez, Berlim tem a rede mais consistente em termos de performance, seguida de perto por Barcelona, e Paris vence na segunda categoria mais importante - a fiabilidade.





"Uma cidade maior não significa necessariamente que tem a melhor rede 5G ou a melhor qualidade de experiência. Londres e Roma estão entre as cidades piores. O diabo está nos detalhes uma vez que nenhuma rede 5G é criada da mesma forma. A velocidade não é tudo e a indústria está a tentar adaptar-se para ir ao encontro das necessidades dos clientes quando estão a usar os seus serviços no dia a dia", sublinha Rafael González, diretor de marketing da MedUX.

O leilão para a atribuição do 5G terminou a 27 de outubro, ao fim de quase 10 meses de licitações, e permitiu ao Estado encaixar 566,8 milhões de euros.



De acordo com os números divulgados então pela Anacom, a Nos foi a operadora que investiu mais dinheiro no leilão (165 milhões), seguindo-se a Vodafone com 133 milhões, a Meo com 125,2 milhões, a Nowo com 70 milhões, a DixaRobil (ligada à Digi) com 67,3 milhões e a Dense Air com 5,7 milhões.



A forma como foi montado o leilão conduziu a muito baixas licitações pelo espetro, nos leilões diários, o que acabou por determinar um alongamento no tempo do processo de atribuição de faixas. As operadoras contestaram o modelo e até o primeiro-ministro chegou a questionar a demora no procedimento.



A tensão entre as operadoras e o presidente da Anacom, Cadete de Matos, também tem sido uma constante ao longo do mandato deste regulador. A mais recente troca de palavras foi referente ao período de fidelização dos contratos.