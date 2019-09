Meo reforça liderança nos pacotes de telecomunicações

O número de portugueses que subscreve pacotes de serviços de telecomunicações continua a acrescer. De acordo com os últimos dados divulgados pela Anacom, no final de junho havia 3,95 milhões de subscritores, o que representa um aumento de 3,8% face aos dados do primeiro semestre de 2018.





No período em análise, as ofertas quadruple e quintuple pay – compostas por banda larga fixa, serviço fixo de telefone, TV por subscrição, serviço telefónico móvel e banda larga móvel no caso do 5P – são os mais procurados com 1,86 milhões de subscritores. Um número que representa 47% do total de clientes destes serviços. Seguem-se as ofertas triple Play (banda larga fixa, serviço fixo de telefone, TV por subscrição) com 1,64 milhões de subscritores (41,6% do total da base de clientes).