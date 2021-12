Negociações salariais na Altice evoluiram enquanto decorria protesto

Dirigentes e delegados sindicais do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV), do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT) e do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisuais (STT), que representam os trabalhadores da Altice, realizaram um plenário frente às instalações da empresa, à mesma hora que se realizava mais uma reunião de negociação com a administração, para exigir o aumento real dos salários."O plenário foi muito participado, reafirmámos a necessidade de aumentos salariais generalizados e que compensem o congelamento dos últimos anos, e na reunião mostrámos a nossa disponibilidade negocial baixando bastante a nossa proposta enquanto a empresa subiu ligeiramente a sua", disse à agência Lusa Paulo Gonçalves, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), uma das estruturas que integra a frente sindical que negoceia com a MEO/Altice.A Altice Portugal apresentou em meados de outubro aos sindicatos uma proposta de aumentos salariais entre os 0,5% e 1%, que hoje reformulou, passando a propor aumentos de 1,5% para quem ganha até 760 euros, de 1% para quem ganha entre 761 euros e 1.500 euros e de 0,5% para quem ganha até 3.000 euros.Para os trabalhadores com salários acima dos 3.000 euros não estão previstos aumentos por parte da empresa.A proposta da 'Frente Sindical' prevê um aumento para todos os trabalhadores, de 40 euros, e a fixação do salário mais baixo da empresa nos 800 euros.A melhoria dos critérios da avaliação de desempenho, das progressões e promoções são outras das reivindicações dos sindicatos.Os sindicatos vão reunir-se esta semana para analisar a nova proposta da empresa e decidir o que fazer.