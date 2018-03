Nos avança com aquisição de acções próprias para atribuir aos trabalhadores

A Nos comunicou esta madrugada ao mercado que o conselho de administração da empresa aprovou um programa de aquisição de acções próprias. "A Nos poderá adquirir até um máximo de 650.000 acções (0,1% de participação no capital social) destinadas a cobrir as obrigações da sociedade no âmbito dos planos de atribuição de acções aos trabalhadores, concedidos ao abrigo do Plano de Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo da Nos, aprovado em Assembleia Geral a 23 de Abril de 2014", refere o comunicado presente no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Este programa da operadora liderada por Miguel Almeida arranca esta segunda-feira, dia 19 de Março, e prolonga-se até ao dia 10 de Abril.





"A Nos irá adquirir e deter acções limitadas a um máximo de 25% do volume diário médio de negociação na Euronext Lisbon e até um diferencial de preço máximo de mais ou menos 15% do preço mais baixo registado nas três sessões de mercado regulamentado imediatamente anterior", refere ainda a empresa.