Nos e União das Misericórdias Portuguesas renovam acordo para inovação social

A Nos e a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) renovaram um acordo que visa a criação de um conjunto de benefícios no âmbito das comunicações eletrónicas e serviços conexos para as Santas Casas de Misericórdia em Portugal, bem como a implementação de projetos e soluções tecnológicas inovadoras com impacto social, principalmente dirigidas ao apoio domiciliário sénior.

"O protocolo, já celebrado em 2018 e que agora se renova, estabelece uma parceria para a implementação de iniciativas transversais na área das comunicações e da digitalização em prol de atividades de apoio social, e possibilita o acesso das 387 Misericórdias ativas em Portugal aos serviços de telecomunicações da Nos, com condições preferenciais", refere um comunicado enviado às redações esta quinta-feira, 14 de janeiro.



Segundo a empresa, perante o atual contexto de pandemia, "soluções que permitam acelarar a inovação tecnológica de entidades de apoio social podem contribuir diretamente para o combate ao isolamento e garantir a continuidade de atividades de assistência".





Nos serviços abrangidos neste protocolo "incluem-se a voz móvel, envio massivo de SMS, internet móvel, voz fixa, televisão, gestão de frotas, videovigilância, e-mail, Wi-Fi nas instalações, acesso remoto seguro, videoconferência, sinalética digital, solução de armazenamento e partilha de ficheiros em cloud e virtualização de serviços de IT e Telco".