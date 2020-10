Nos e Vodafone fecham acordo de partilha de infraestruturas de rede móvel

A Nos e a Vodafone fecharam um acordo de partilha de infraestruturas de rede móvel, de abrangência nacional, incidindo sobre ativos atualmente detidos ou que venham a ser detidos pelas duas empresas.





Num comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais, a Nos especifica que os acordos incidem sobre as infraestruturas de rede móvel de suporte (infraestrutura passiva como torres e mastros) e rede móvel ativa (equipamentos ativos de rádio como antenas, amplificadores e demais equipamentos).





Segundo a operadora, os acordos têm abrangência nacional, mas com diferenças de aplicação dependendo da densidade populacional. Em zonas de maior densidade populacional "as partes irão explorar sinergias acrescidas na partilha de infraestrutura de suporte" e nas de menor densidade "as partes farão, para além da utilização comum de infraestruturas de suporte a partilha da sua rede móvel ativa".





A Nos refere que os acordos incidem sobre os ativos atuais e futuros das empresas e sobre as tecnologias já existentes 2G, 3G e 4G, "sendo que a acomodação do 5G nos referidos acordos estará dependente da decisão autónoma de cada operador de implementar ou não esta tecnologia".





Os acordos "não importam a partilha de espectro entre as operadoras, mantendo as partes, em exclusivo, o controlo estratégico das suas redes, garantindo assim a total concorrência, liberdade estratégica e comercial e capacidade de diferenciação na definição e prestação de serviços aos seus respetivos clientes. Cada parte poderá decidir fazer evoluir a sua rede de comunicações móveis com total liberdade e autonomia", diz ainda o comunicado enviado à CMVM.





Para Miguel Almeida, CEO da Nos, trata-se de uma parceria "estratégica", que permitirá à empresa reforçar a sua rede móvel em todas as tecnologias. "A parceria traz claros benefícios para todos os nossos clientes, particulares e empresariais, nomeadamente mais e melhor oferta, e o mesmo serviço de excelência. Ao mesmo tempo, abre caminho para o desenvolvimento da sociedade digital, potenciando o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, que tenham a capacidade de transformar a forma como vivemos, como trabalhamos, como aprendemos e como preparamos as nossas empresas para o futuro".