Nos faz parceria estratégica com a Microsoft para "acelerar transformação digital"

A Microsoft e a Nos celebraram um acordo para uma parceria que segundo as empresas "permitirá melhorar a forma como as pessoas vivem e trabalham, assim como acelerar a transformação digital das empresas e fomentar a inovação no setor das telecomunicações, através de tecnologias como 5G, Cloud e IoT".

O acordo divide-se em três eixos estratégicos de atuação, sendo que são "todos assentes na adoção de tecnologia Microsoft". Segundo um comunicado, passam pela "co-criação e inovação partilhada, com grande foco na exploração de oportunidades para o 5G; desenvolvimento de uma Estratégia Cloud First; e desenvolvimento de Soluções Integradas para o mercado B2B".

Segundo a mesma fonte, "o acordo irá resultar em várias iniciativas a serem desenvolvidas pela Microsoft e pela Nos ao longo do tempo, as quais incluem o lançamento de novas ofertas no mercado e o desenvolvimento de casos de sucesso de inovação e de clientes das duas empresas".

Esta parceria estratégica "irá melhorar significativamente os serviços e soluções disponíveis no mercado nacional de telecomunicações", diz Paula Panarra, diretora geral da Microsoft Portugal, acrescentando que visa "melhorar a forma como vivemos e trabalhamos, hoje e no futuro, contribuindo para uma crescente capacitação e inclusão digital da sociedade portuguesa".

"A parceria hoje celebrada com a Microsoft, é mais um passo decisivo" para "fazer a diferença na vida das pessoas, das empresas e do país", refere Miguel Almeida, CEO da Nos.