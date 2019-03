Nos investiu 24 milhões no serviço a clientes

A Nos anunciou esta sexta-feira, dia do consumidor, que investiu mais de 24 milhões de euros nos últimos três anos de forma a "melhorar de forma material a experiência dos seus clientes".

Diz a operadora que tal foi conseguido através do lançamento de novas ferramentas, sistemas e formação, sendo que nesta área foram promovidas "mais de 3 mil horas em novas metodologias de redução de esforço do cliente e melhoria da experiência".

Citando dados da Anacom, a Nos refere que as reclamações sobre serviços prestados pela operadora baixaram 2,5% e que o peso das reclamações sobre serviços prestados pela empresa tem vindo a reduzir-se.

Daniel Queiroz Antunes, diretor de serviço ao cliente da Nos, considera que este desempenho "deve-se ao crescente investimento em todas as áreas com impacto na experiência de cliente, mas, sobretudo, a um reposicionamento de toda a organização cada vez mais centrada no cliente".