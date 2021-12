Novo ano promete pôr potencial do 5G à prova

Portugal despede-se de 2021 já com 5G, um desfecho que há muito era pedido pelos operadores. Mas a viagem até ao arranque das ofertas comerciais, com a Nos a dar o pontapé de saída a 26 de novembro, logo seguida pela Vodafone, teve os seus momentos de agitação. A relação tensa entre os operadores e a Anacom pautou o ano, com o regulador a ser alvo de críticas pelo modelo do leilão e extensão do mesmo, que se prolongou

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...