Novo Banco vende toda a sua participação na Pharol à Davidson Kempner por 6,5 milhões

O Novo Banco já não é acionista da Pharol, revelou esta quinta-feira a empresa liderada por Luís Palha da Silva em comunicado à CMVM.O banco liderado por Mark Bourke vendeu as 85.665.125 ações da empresa, correspondentes a 9,55% do capital e direitos de voto na Pharol, à irlandesa Burlington Loan Management DAC, controlada pelo fundo norte-americano Davidson Kempner.A venda realizou-se na quarta-feira, 19 de abril, fora do mercado regulamentado por 6,5 milhões de euros, quase 46% acima do valor em bolsa da participação.A Pharol encerrou a sessão desta quinta-feira a perder 0,76%, para os 0,052 euros. À cotação de hoje, a participação da Burlington vale 4.454.586,5 euros.A Burlington já tinha, em 2021, comprado uma carteira de crédito malparado ao Novo Banco por 216 milhões de euros.