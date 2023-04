Novo Banco aumenta lucros em 4% para 148,4 milhões no primeiro trimestre

Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).A margem financeira totalizou 246,3 milhões de euros, "reflexo da melhoria da taxa de juro média dos ativos e de um menor aumento do custo do financiamento", explica o banco.

O produto bancário também cresceu, ascendendo a 323,5 milhões de euros, uma subida de 4,2% face aos primeiros três meses de 2022, "com a performance da margem financeira a mais que compensar os efeitos dos ganhos registados no primeiro trimestre de 2022 com as coberturas de taxa de juro", denota a instituição."Parte significativa do valor reconhecido é justificado pela utilização de pressupostos mais conservadores nos modelos de imparidade coletiva", explica o banco liderado por Mark Bourke.O saldo médio dos depósitos a clientes foi de 28,5 mil milhões de euros, com uma taxa média de remuneração de 0,39%, superior aos valores verificados em 2022 de 0,17%."Não obstante o menor volume de depósitos, a quota de mercado do Novo Banco apresentou um crescimento para 9,4% em fevereiro de 2023 (dezembro de 22: 9,3%), com dados recentes de abril de 2023 a demonstrar umcrescimento mensal dos depósitos", refere o banco.O crédito a clientes (líquido de imparidades) aumentou para 24,6 mil milhões de euros, tendo subido 0,2% face a março de 2022. Já o crédito bruto alcançou a marca de 25,656 mil milhões de euros. Os empréstimos a empresas totalizam 14,252 mil milhões de euros, enquanto as famílias atingiram 11,404 mil milhões, quase 10 mil milhões para habitação.O rácio de capital Common Equity Tier 1 (CET1), que mede a solidez financeira, foi de 14,3%, acima do requisito regulamentar.O Novo Banco sublinha que ainda tem divergências com o Fundo de Resolução relativo ao exercício de 2020, relativamente às provisões para operações descontinuadas em Espanha e valorização das unidades de participação, "que estão a ser dirigidas num processo arbitral em curso, no âmbito do qual está ainda a ser apreciada a divergência relativa à aplicação pelo Novo Banco, no final de 2020, da opção dinâmica do regime transitório da IFRS 9".