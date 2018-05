Nowo faz acordo com Eleven Sports para transmitir Champions e Liga espanhola em Portugal

A Nowo e a Eleven Sports anunciaram esta quarta-feira um acordo que vai permitir à operadora de telecomunicações com uma quota de mercado inferior a 10% em Portugal transmitir a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola.

"A Nowo fechou um acordo de licenciamento de conteúdos com a Eleven Sports, empresa global distribuidora de conteúdos desportivos, o que permite à Nowo distribuir os canais da Eleven Sports, garantindo o acesso dos fãs à acção premium", lê-se num comunicado conjunto das duas empresas.

A Eleven Sports tinha ontem anunciado, também em comunicado, que adquiriu os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões de futebol e da liga espanhola para Portugal por três temporadas.

Em Portugal os direitos para a transmissão da Champions e a Liga Espanhola são actualmente da Sport TV, não se sabendo se este acordo entre inviabiliza que o canal detido em partes iguais pela Olivedesportos (de Joaquim Oliveira) pela Nos e pela Vodafone também poderá ter acesso a estes conteúdos.

O comunicado conjunto emitido esta quarta-feira revela apenas que a parceria entre as duas empresas "surge no seguimento do anúncio da entrada da Eleven no mercado, através da aquisição de direitos exclusivos de todos os jogos em directo, de duas das mais prestigiadas competições de futebol no mundo: A UEFA Champions League e a LaLiga".

Miguel Venâncio, Chief Executive Officer da Nowo, refere em comunicado que "este é um passo muito importante de afirmação da Nowo no sector do desporto e que nos torna um player decisivo no mercado nacional, permitindo que todos os adeptos portugueses acedam a fantásticos conteúdos desportivos".

O contrato que envolve a UEFA Champions League contempla 138 jogos por temporada, desde a fase final de qualificação até à final da prova e passando pela fase de grupos. O acordo que envolve a LaLiga inclui todos os jogos da primeira divisão da Liga Espanhola.

De acordo com os dados de 2017, a Nowo (ex-Cabovisão) fechou o ano passado com uma quota de mercado de 4,8% tendo em conta o número de subscritores com pacote multiplay. A Meo tinha uma quota de 40,1% e a Nos 38%. Tendo em conta outros critérios para medir a quota de mercado, a Nowo nunca chega aos dois dígitos.