Oi vende UPI Data Center à Titan por cerca de 53 milhões de euros

A "Oi [...] comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que [...], a companhia, a Telemar Norte Leste, celebraram em 11 de dezembro de 2020, junto à Titan Venture Capital e Investimentos o contrato de compra e venda de ações através da UPI e outras avenças, tendo por objeto a venda da UPI Data Center à Titan", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela Pharol, acionista da Oi.A Titan vai pagar 325 milhões de reais pela UPI Data Center, dos quais 250 milhões de reais em dinheiro e o valor restante, 75 milhões de reais, em parcelas "na forma e prazo previstos no contrato".Em janeiro deste ano, a Oi alienou à Sonangol a participação de 25% que detinha na Unitel por mil milhões de dólares (903 milhões de euros).