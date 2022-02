Leia Também Oni vendida à espanhola Gigas por 40 milhões de euros

A Oni vai disponibilizar um novo serviço de conectividade para empresas: uma oferta FTTP ('fiber to premises'), que permitirá atingir velocidades de 10 gigabits por segundo (Gbps). Nuno Saraiva, CEO da Oni, sublinha que esta aposta permite à empresa transformar-se no primeiro operador a disponibilizar esta fibra simétrica no país, com este tipo de velocidade, sem fidelização. "É a primeira vez que esta tecnologia vai estar disponível para as PME", já que até então só estava ao alcance de grandes empresas, com custos significativos, contextualiza a companhia.A operadora de telecomunicações refere que, ao disponibilizar este serviço para as pequenas e médias empresas, permite reforçar a competitividade destas empresas, para que possam competir no mercado internacional.A empresa, que desde 2020 pertence à espanhola Gigas, prevê investir 30 milhões de euros ao longo dos próximos três anos com esta oferta. Parte do "investimento já começou no final do ano passado, para a primeira fase, e vai ser feito ao longo de três anos", indica Nuno Saraiva.Já Diego Cabezudo, que lidera a Gigas, destaca que esta será a primeira vez em que um operador em Portugal poderá disponibilizar este tipo de velocidade de forma massiva ao segmento empresarial. "Aproveitando toda a infraestrutura [da Oni] no país, lançamos um nova rede FTTP, exclusiva para o segmento empresarial. É uma rede de última geração, utilizámos a tecnologia mais recente disponível." Este responsável defende que o serviço permitirá ter uma "qualidade de serviço extremamente alta e velocidade que não existe em Portugal - um serviço de 10 gigabits por segundo, acessíveis a todas as empresas em Portugal."Esta oferta permitirá ter acesso a uma rede simétrica - com a mesma velocidade de ‘download’ e ‘upload’. Nuno Saraiva, da Oni, explica que o facto de esta rede ser destinada exclusivamente ao mercado empresarial permitirá alcançar estas velocidades, já que não haverá partilha com o segmento residencial.A oferta de fibra ótica em Portugal, que já está presente em milhões de lares no país, foi pensada inicialmente para o mercado residencial. E, neste momento, os serviços de fibra ótica para empresas fazem essa partilha de rede com o mercado empresarial, contextualizam os responsáveis da Oni e da Giga - algo que pesa na qualidade de conectividade ao alcance das empresas.Nesta primeira fase, a rede FTTP da Oni irá cobrir "aproximadamente 50% das empresas com 4 a 250 empregados". A rede está disponível já a partir desta quinta-feira, em cidades como Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria e Lisboa.Dentro de três anos, a operadora para o segmento empresarial pretende cobrir 120 mil empresas em Portugal. Diego Cabezudo, da Gigas, refere que o mercado das PME "é pouco servido em Portugal".(notícia atualizada às 13:32)