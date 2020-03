Operadoras mundiais podem perder 22,8 mil milhões em receitas de roaming

As operadoras de telecomunicações poderão perder até 25 mil milhões de dólares (22,8 mil milhões de euros) em receitas de roaming nos próximos nove meses devido à pandemia da covid-19.



A estimativa é avançada esta sexta-feira pela Juniper Research e aponta como fator determinante para a perda destas receitas a expectável quebra nas viagens internacionais e turismo.



A Juniper analisa dois cenários possíveis: um com impacto moderado e outro com impacto elevado, tendo considerado que o cenário de impacto reduzido já não é concretizável.





O cenário de elevado impacto da pandemia assume que a forte disrupção nas viagens internacionais se irá manter durante nove meses. Neste caso, em que é estimado que mais de 650 milhões de viagens serão canceladas, o impacto nas receitas de roaming das operadoras ascenderia a mais de metade das receitas anuais em roaming, traduzindo-se na perda de 25 mil milhões de dólares (22,8 mil milhões de euros, ao câmbio atual).