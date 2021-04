Pharol altera estatutos mas esconde o sentido

Leia Também Pharol adia AG por falta de quórum

Depois de numa primeira chamada não ter conseguido quorum suficiente para analisar a alteração de estatutos, os acionistas da Pharol decidiram, à segunda volta, aprovar a alteração dos estatutos da empresa. Mas num comunicado ao mercado - a maior parte do capital da empresa está disperso - diz apenas que foi aprovada "a alteração e atualização dos estatutos da sociedade, nos termos que estarão disponíveis no site da sociedade a partir da próxima semana".O conselho de administração tinha proposto a desblindagem de estatutos. A Oi estava contra. E ambas apresentaram propostas de alteração dos estatutos. A Oi tem 10% da Pharol, quase tanto como o Novo Banco. Os dois acionistas estariam, segundo fontes do mercado, do lado oposto nesta votação.Assim, além da alteração dos estatutos, a assembleia-geral aprovou as contas de 2020 e renovou a confiança em Luís Palha da Silva para líder da empresas. Os novos órgãos sociais foram aprovados.Além de Palha da Silva a administração é composta por Maria do Rosário Amado Pinto Correia, Maria Leonor Martins Ribeiro Modesto, Ana Cristina Ferreira Dias (pelo Novo Banco), Pedro Morais Leitão e Avelino Cândido Rodrigues (pela Oi).O presidente da mesa da assembleia geral mantém-se Diogo Lacerda Machado.