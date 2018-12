Portugal com apoio de 2 milhões de euros para rede pública de wi-fi

Dos 256 municípios portugueses que se candidataram à iniciativa da Comissão Europeia WiFi4EU, que pretende promover uma rede pública de wi-fi, metade conseguiu apoio no valor total de 2 milhões de euros. O vale de financiamento da União Europeia destina-se a cobrir os custos de equipamento e instalação do sistema de Wi-Fi.





De acordo com um comunicado emitido pela Anacom, no total candidataram-se a nível europeu 13 mil municípios, "tendo sido atribuídos 2800 vales - no valor de 15 mil euros cada – o que significa que 21,5% dos candidatos foi contemplado com vales". Tendo em conta estes números " Portugal teve um resultado superior, com quase 50% dos municípios que se candidataram a receberem vales", sublinha o regulador do sector de comunicações.





A primeira convocatória desta iniciativa – que tem como objectivo proporcionar acesso à Internet nos principais centros de vida da comunidade local, como parques, praças, bibliotecas ou edifícios públicos - decorreu entre 7 e 9 Novembro. Mas no início de 2019 "haverá a segunda convocatória e os municípios que não conseguiram vales agora poderão candidatar-se nessa altura", adianta a Anacom.