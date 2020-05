De acordo com este relatório, publicado no final de abril passado, Portugal evoluiu muito rapidamente na implantação de redes FTTH em áreas rurais, atingindo uma cobertura que triplica a média europeia, que ronda os 18%.



"O relatório revela ainda que, embora subsista uma forte presença de redes de cabo coaxial no território nacional, o FTTH é a principal tecnologia, o que tem permitido atingir uma largura de banda média superior a outros países", destaca a DSTelecom, a empresa bracarense que leva fibra ótica a um terço dos municípios portugueses.



"Após termos consolidado em 2019 o nosso posicionamento no setor das telecomunicações em Portugal, não pouparemos esforços para conseguir cobrir mais 150 mil casas este ano e mais 250 mil em 2021, duplicando, assim, a cobertura atual", promete Ricardo Salgado, CEO da DSTelecom.



Atualmente, esta empresa leva fibra ótica a 400 mil casas de 95 municípios em zonas rurais, "através de uma rede de fibra ótica neutra e aberta a todos os operadores de telecomunicações", realça a empresa.



A origem desta rede está no concurso ganho por esta grossista de fibra óptica em 2010 para a construção, gestão, exploração e manutenção das Redes de Nova Geração (RNG) nas zonas rurais do Norte e Sul do país, que foi posteriormente expandida a outros vinte concelhos.



"Esta rede incorpora hoje as tecnologias mais modernas para servir todos os operadores de telecomunicações do país num formato grossista, neutro e transparente", enfatiza o "braço" de telecomunicações do grupo DST.

