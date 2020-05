DST contrata 158 em tempos de pandemia e oferece almoços Michelin aos trabalhadores

Esta sexta-feira, 15 de maio, Javier Olleros, do restaurante galego Culler de Pau, e "chef" estrelado pelo famoso Guia Michelin, foi o convidado pelo grupo DST para confecionar o almoço semanal das jornadas "Sextas com Almoço", uma iniciativa semanal que o grupo liderado por José Teixeira tem promovido desde o início da pandemia junto dos trabalhadores que continuam a laborar no terreno e nos escritórios da empresa.

Considerado Chefe do Ano 2020 em Espanha, Olleros serviu no M, o restaurante da sede do grupo, em Braga, uma ementa que homenageia os sabores da gastronomia galega.

"Com o agudizar da pandemia em alguns países da Europa, e no sentido de prestar homenagem aos países mais fustigados pela pandemia, o grupo DST, após distinguir os pratos nacionais, entendeu prestigiar também a gastronomia daqueles países convidando chefes estrangeiros para confecionar as respetivas especialidades", explica o grupo, em comunicado.

Pelas "Sextas com Almoço" também já passaram nomes como Manuel Costiña, chef Michelin e proprietário do restaurante Retiro da Costiña, em Santa Comba (Santiago de Compostela), ou o chef Sérgio Crivelli, do Ristorante Italiano, em Matosinhos, que confecionou sabores de Itália com um menu composto por pastas, pizzas e lasanha.

Segundo a DST, no âmbito desta iniciativa, têm sido oferecidos, em média, 450 almoços às sextas, em regime presencial, no Restaurante M, e em "take away", de acordo com as medidas de segurança, que decorrem do plano de contingência covid-19 implementado na empresa.

A iniciativa "Sextas com Almoço" visa "brindar todos aqueles que comigo permanecem nas trincheiras, proporcionando-lhes almoços semanais gratuitos que apostam em ementas diferenciadoras e geralmente com propostas gastronómicas da alta cozinha a que normalmente os trabalhadores não têm acesso", enfatiza o presidente do grupo DST.

"É também uma forma de homenagearmos a tradição gastronómica portuguesa e os agentes económicos das diferentes regiões do país que também estão a sofrer os efeitos terríveis da pandemia, com o encerramento dos seus restaurantes, e chamá-los até nós para nos servirem as suas especialidades, instigando as nossas cozinheiras para desafios guiados por convidados", sublinha José Teixeira.

A homenagem ao esforço dos trabalhadores estende-se também aos que se encontram nas diferentes empreitadas espalhadas pelo país, aos quais foi duplicado o "plafond" de almoço. "É uma questão de justiça, de igualdade de tratamento e uma forma de reconhecimento nestes tempos conturbados que exigem muito de cada um de nós", justifica o líder do grupo.

Entretanto, "apesar da incerteza em tempos de covid-19", o grupo DST garante que contratou 158 pessoas nos últimos três meses, detalhando que foram "66 em fevereiro, 52 em março e 40 em abril".