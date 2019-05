Qual é o ponto de situação do 5G pela mundo fora?

A Coreia do Sul ganhou a corrida do 5G ao ser o primeiro país no mundo a disponibilizar a nível nacional esta tecnologia. Mas a Europa está no bom caminho para no próximo ano ter várias cidades cobertas com a quinta geração móvel. Para tal, é preciso avançar com a atribuição de licenças aos operadores, um processos que tem variado de país para país não só nos “timings” como nos modelos de atribuição.