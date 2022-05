Receita da Altice Portugal com acordo de operador móvel virtual da Nowo é de 10 milhões por ano

Malo Corbin falava na conferência telefónica com os analistas a propósito dos resultados do primeiro trimestre da Altice International, onde se incluem os da Altice Portugal.Questionado sobre o acordo de MVNO com a MásMóvil, o administrador financeiro (CFO) afirmou: "A receita que fazemos nesse contrato é inferior a 10 milhões de euros por ano".Portanto, "é isso que está em jogo para nós com a MásMóvil", sublinhou, caso o contrato de MVNO termine.Malo Corbin sublinhou que antes de terminar o acordo MVNO haverá "um período de transição", porque a MásMóvil precisa de implantar a rede.Sobre os novos entrantes no mercado [MásMóvil e Digi], o gestor, que também é co-CEO da Altice Europe, salientou que "há menos espaço" para os novos concorrentes."Portugal é muito convergente e para terem sucesso terão que adicionar à oferta móvel a oferta fixa", apontou, destacando que a MásMóvil tem o investimento no cabo, que é "menos de um milhão de casas" num país com mais de seis milhões de casas com fibra.