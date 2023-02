Receitas da Altice Portugal cresceram 13,7% para 2.629 milhões em 2022

(resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da empresa acelerou 6,2% para os 906 milhões de euros.

As receitas da Altice Portugal atingiram os 695 milhões de euros no quarto trimestre de 2022, o que representa um aumento de 11,3% face ao mesmo período de 2021. Já no total do ano, as receitas cresceram 13,7% face ao ano anterior para os 2.629 milhões de euros, divulgou a dona da Meo em comunicado.Já o EBITDAA empresa, que em Portugal é liderada por Ana Figueiredo (na foto) revela que "todos os segmentos e linhas de negócio da Altice Portugal cresceram receitas no 4º trimestre de 2022", tendo a "diversificação do bouquet de serviços cada vez mais digitais, inovação e qualidade de serviço superior foram os fatores determinantes para o crescimento".Por segmento, as receitas de consumo aumentaram 4,6% para 339 milhões de euros no último trimestre do ano, enquanto a base de clientes únicos continuou a crescer, fixando-se agora nos 1,7 milhões. No 4.º trimestre, este segmento viu 27 mil novas adições, o que representa um aumento homólogo de 1,7%.

As receitas do segmento de Serviços Empresariais, por sua vez, fixaram-se em 356 milhões de euros neste trimestre, o que representa uma variação homóloga crescente de 18,4%, impulsionada sobretudo pelo crescimento da Altice Labs, acrescenta a operadora de telecomunicações.No conjunto do ano, a empresa investiu ligeiramente menos do que em 2021, tendo este ano o CAPEX sido de 483 milhões de euros, dos quais 143 milhões no último trimestre do ano. No ano anterior o investimento total foi de 487 milhões. Na base deste investimento está o reforço da aposta na rede móvel, em infraestruturas core de última geração e na expansão de rede de fibra ótica em Portugal, detalha a empresa.A Altice refere ainda que a taxa de cobertura 5G aumentou para 68,9% no final do 2º trimestre, para 85% no final do 3º trimestre e para 90,4% no final do 4º trimestre. "No 4G a taxa de cobertura da população nacional manteve-se em 99,8%", conclui a operadora.