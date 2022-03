Receitas da Altice Portugal crescem 9,1% para 2,3 mil milhões em 2021

Leia Também Ana Figueiredo é a nova CEO da Altice Portugal. Alexandre Fonseca assume funções internacionais no grupo

As receitas da Altice Portugal atingiram os 2.314 milhões de euros em 2021, um aumento de 9,1% face ao ano anterior. Em comunicado, a dona da Meo indica que o EBITDA de 2021 totalizou 853 milhões de euros, uma subida de 2,3% face a 2020. Este resultado é fruto de um "controlo efetivo dos custos operacionais, em simultâneo com o aumento constante das receitas", é referido.No total do ano, a Altice Portugal registou um investimento total de 487 milhões de euros, mais 4,5% do que no ano anterior.Especificamente no último trimestre do ano, as receitas da empresa aumentaram 11,8% em termos homólogos, atingindo os 624,4 milhões de euros. Na comparação com o trimestre anterior, trata-se de um aumento de 5,9%.Nos últimos três meses do ano, o EBITDA ascendeu a 214 milhões de euros, um aumento de 4,2% em termos homólogos. Já o investimento feito nos últimos três meses do ano foi de 148,6 milhões de euros.O Capex da empresa totalizou 148,6 milhões de euros no quarto trimestre. Neste caso, a empresa refere que este indicador reflete o compromisso com a expansão da rede de fibra. Nos últimos três meses, a Altice Portugal adicionou mais 100 mil casas a esta rede, fechando o ano com um total de seis milhões de casas passadas em Portugal.No trimestre final do ano, o segmento de consumo gerou receitas de 323,8 milhões de euros; no total do ano, as receitas deste segmento ascenderam a 1.247,8 milhões de euros. O desempenho foi impulsionado pels negócios fixo e móvel, detalha a Altice, que "assistiram ao crescimento da base de clientes".Já no segmento dos serviços empresariais as receitas do quarto trimestre ascenderam a 300,6 milhões de euros e a 1.065,9 milhões de euros no total do ano. "Esta evolução é fruto do fomento da transição digital bem-sucedida, da fiabilidade e da cobertura das redes, mas também da segurança das plataformas e da qualidade de serviço", refere o comunicado.A Altice Portugal anunciou na semana passada uma mudança na liderança. A partir de abril, Alexandre Fonseca assume funções internacionais na gestão da empresa, passando a Altice Portugal a ser liderada por Ana Figueiredo.