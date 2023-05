Receitas da Altice Portugal sobem 14,2% para os 699 milhões no primeiro trimestre

resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentaram 10,5% para os 245 milhões, "sustentado pelo crescimento das receitas dos serviços core e das novas linhas de negócio, mas também na contínua disciplina dos custos operacionais", justifica a dona da Meo. A Altice Portugal revela que todos os segmentos e linhas de negócio cresceram no primeiro trimestre de 2023", detalhando que no segmento de consumo as receitas atingiram os 335 milhões de euros, mais 6,8% face ao período homólogo. A base de clientes, por sua vez, subiu 1,6% para 1,7 milhões, o que significa mais 26 mil adições nos primeiros três meses.



Em termos de investimento, a empresa investiu 111 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 7,7% do que nos primeiros três meses do ano anterior. Valor que resulta "da aposta contínua na rede móvel, em infraestruturas core de última geração e na expansão da rede de fibra ótica em Portugal", justifica.

A Altice Portugal faturou 699 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que representa um crescimento de 14,2% face ao mesmo período do ano anterior . Os resultados do primeiro trimestre foram esta quarta-feira divulgados pela operadora de telecomunicações.Já osEste investimento, refere a empresa liderada por Ana Figueiredo (na foto), "conduziu ao aumento da taxa de cobertura da população portuguesa de 48,9% no final do primeiro trimestre de 2022, para 91,1% um ano depois, mantendo-se a taxa de cobertura 4G da população nacional em 99,9%".A empresa não divulga os resultados líquidos da operação em Portugal, sendo estes incorporados nos resultados do grupo.Em 2022, a Altice Portugal viu a