Receitas totais da Vodafone Portugal sobem 7,7% para 298 milhões

A Vodafone Portugal contabilizou receitas totais de 298 milhões de euros entre setembro e dezembro, período que corresponde ao terceiro trimestre do ano fiscal da empresa de telecomunicações. Estas receitas totais refletem um aumento de 7,7% em termos homólogos, face aos 277 milhões de euros de há um ano. No trimestre anterior, o segundo do ano fiscal, a empresa contabilizava receitas totais de 296 milhões de euros.

As receitas de serviço cresceram 9,3% nesse trimestre do ano fiscal, atingindo 270 milhões de euros, contra 247 milhões em termos homólogos. Já face ao trimestre anterior, de junho a agosto, trata-se de um ligeiro recuo face aos 271 milhões de euros.

A empresa detalha que os resultados do terceiro trimestre foram "impulsionados pelo crescimento sustentado do negócio fixo, bem como pela estabilidade no negócio móvel, que manteve um ritmo constante sob um ambiente muito competitivo". A empresa nota também o aumento das receitas de roaming, visitantes e pré-pagos, "em resultado de alguma recuperação do turismo, com um impacto positivo na evolução do principal indicador do negócio", referindo-se às receitas de serviço.

O número de clientes fixos aumentou entre setembro e dezembro, "dos quais 864 mil são no serviço de banda larga fixa, mais 8,1% do que o mesmo período do ano anterior", diz a Vodafone Portugal. Já o número de clientes de televisão ascendeu a 796 mil, refletindo um aumento de 8,3% em termos homólogos. A base total de clientes ascendeu a 4,7 milhões, um aumento homólogo de 3,3%.

A empresa indica ainda que "continuou também a expandir a presença em todo o país" e que, em dezembro, a rede de FTTH (fibra ótica) de última geração chegou a 4,1 milhões de lares e empresa, refletindo um aumento homólogo de 11,5%.

Fim do leilão do 5G foi "marco importante", diz CEO





Durante este trimestre, ficou concluído o leilão do 5G, algo que foi repetidamente pedido pelos líderes dos principais operadores de telecomunicações. E, no comentário aos resultados do trimestre, o CEO da Vodafone Portugal destaca esse ponto.

"O terceiro trimestre teve um marco muito importante, que foi o fim do leilão de 5G. Finalmente, Portugal conseguiu ter esta importante nova geração móvel, que a Vodafone Portugal lançou comercialmente a 30 de novembro de 2021", recorda Mário Vaz. "Estamos entusiasmados com esta nova fase, que certamente nos permitirá continuar a inovar, melhorar a conectividade e contribuir para um futuro melhor para o país. E isto acontece ao mesmo tempo que a Vodafone Portugal está a registar um crescimento sustentado, com um bom desempenho do negócio fixo e uma estabilização do segmento móvel."



No âmbito do 5G, a Vodafone Portugal prolongou o período em que os clientes podem experimentar de forma gratuita o serviço, desde que tenham um equipamento compatível. Assim, será possível experimentar o 5G até 31 de março.

"Estamos também a prosseguir a nossa expansão de FTTH pelo nosso País a bom ritmo, como demonstra o crescimento de 11,5%, face ao ano passado, que nos permitiu chegar a 4,1 milhões de lares e empresas neste trimestre", afirma Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, citado em comunicado.