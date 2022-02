CEO da Vodafone atento a possíveis fusões em alguns mercados, incluindo Portugal

Leia Também Receitas totais da Vodafone Portugal sobem 7,7% para 298 milhões

O CEO do grupo Vodafone garante que a empresa está atenta a possíveis operações, nomeadamente fusões, em alguns mercados europeus. Nick Read diz que a Vodafone está atenta a oportunidades nos mercados do Reino Unido, Espanha, Itália e também em Portugal.A revelação foi feita na conversa com a imprensa após a revelação dos resultados do terceiro trimestre do ano fiscal da Vodafone 2021-2022, correspondente ao período entre setembro e dezembro de 2021."Afasto-me apenas e olho para os mercados onde vejo um exemplo muito forte para consolidação sem a necessidade de remédios punitivos", diz Nick Read, citado pela agência Bloomberg. Referindo-se concretamente a estes quatro mercados, onde "está a maior oportunidade", Nick Read sublinhou que a empresa "está envolvida com várias partes em diversos mercados".Nesta ocasião, Nick Read defendeu que existem demasiadas empresas no segmento móvel no mercado europeu, o que, em última instância, levará a uma concorrência implacável e a margens de retorno baixas pouco sustentáveis.No mês passado, a agência Bloomberg avançou que a operadora teria feito uma aproximação à rival Three UK, detida pela CK Hutchison Holdings. Já a Reuters e o espanhol El Confidencial destacaram conversações nos mercados de Itália e Espanha, respetivamente.O grupo Vodafone apresentou esta quarta-feira as contas do trimestre, revelando um crescimento de 2,7% das receitas de serviço para 9,6 mil milhões de euros, enquanto as receitas totais ascenderam a 11,7 mil milhões, um aumento de 3,7% em termos homólogos.Em Portugal, a empresa viu as receitas totais subirem 7,7% para 298 milhões de euros no trimestre.