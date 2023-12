Saudi Telecom estuda compra da Altice Portugal

Leia Também Dona da Meo adia fantasma da dívida para 2027

A Saudi Telecom é um dos interessados que está a estudar a compra da Altice Portugal, avança esta segunda-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras do tema.Uma das fontes indicou que outras operadoras e alguns fundos também estão a avaliar a dona da Meo e poderão apresentar ofertas ainda antes do Natal. A avaliação da Altice Portugal deverá situar-se entre os sete mil milhões e os 9,5 mil milhões de euros.A Saudi Telecom pretende expandir a sua presença na Europa e está a tentar alcançar uma posição relevante no capital da espanhola Telefónica. Adicionalmente, em abril comprou um portefólio de torres de telecomunicações ao United Group por 1,3 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros ao câmbio atual).Patrick Drahi, fundador e acionista maioritário da Altice, já manifestou abertura para vender vários ativos para reduzir a montanha de dívida que ronda os 60 mil milhões de dólares do grupo Altice. Em setembro, o responsável indicou a investidores que preferia alienar participações nas operadores na Europa a "private equities" em vez de a parceiros industriais.Segundo a Bloomberg, as conversações sobre uma eventual oferta da Saudi Telecom ainda prosseguem e poderá não vir a ser feita qualquer proposta.