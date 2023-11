Altice atira novidades sobre venda de ativos para os próximos meses

plataforma de publicidade em vídeo online]. Estes processos ainda estão numa fase preliminar (...) penso que estaremos disponíveis para partilhar detalhes sobre esses três processos no primeiro trimestre do próximo ano", afirmou a empresa, numa "conference call" com atuais e potenciais investidores em dívida, a propósito dos resultados do terceiro trimestre.

té dezembro, segundo a Bloomberg.

A Altice Internacional, que agrega a operação portuguesa, atirou novidades sobre a revisão estratégica dos ativos em Portugal para os próximos meses."Como dissemos, começámos o processo em Portugal, na República Dominicana e na Teads [A empresa reiterou, contudo, que "não foi tomada uma decisão final e mantém-se incerto que alguma das transações seja concluída". Isto numa altura em que Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo, já pediu a potenciais compradores que apresentem ofertas a



Certo é que só depois de concluído este processo de revisão de ativos é que haverá conclusões sobre a venda do centro de dados na Covilhã.



"É mais sábio ver o resultado deste processo [de revisão] para decidir sobre o que fazer no que diz respeito ao centro de dados português", garantiu Malo Corbis, diretor-financeiro do grupo, quando questionado por um dos presentes na "conference call" sobre o estado da venda do centro de dados.



Assim, a operadora afasta, para já, a venda do centro de dados que detém na Covilhã, num dia em que a Altice França anunciou uma acordo para a venda de 70% do negócio dos centros de dados por 535 milhões. Isto numa altura em que Drahi procura reduzir a montanha de dívida que ensombra a empresa. No total, são cerca de 60 mil milhões de dólares dividos pelas três entidades - Altice França, Altice Internacional e Altice EUA.

2.159 milhões.

considerados suspeitos na investigação até ao final deste ano, sendo que estes

representavam "menos de 6% da despesa total da Altice International (sobretudo em Portugal)" e "menos de 2% da despesa total da Altice France".

A Altice Internacional reportou esta terça-feira receitas de 1.288 milhões de euros no terceiro trimestre, o que representa uma ligeira queda face aos 1.296 milhões registados no mesmo período do ano anterior.A operação em Portugal representou 742 milhões deste valor, sendo que até setembro a faturação foi deA empresa alertou, contudo, que as receitas do negócio em Israel, onde opera através da marca Hot, serão afetadas no quarto trimestre devido à guerra. A dimensão do impacto, contudo, não é ainda possível de quantificar, afirmou.O grupo Altice anunciou na semana passada as primeiras conclusões da auditoria interna lançada na sequência da Operação Picoas. A empresa disse que vai afastar todos os fornecedores