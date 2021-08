Sindicato avança com providências cautelares contra despedimento coletivo na Altice

Leia Também Trabalhadores da Altice recebidos no Ministério da Economia para abordar despedimento coletivo

O sindicato dos trabalhadores do grupo Altice (STPT) indica que já deu entrada com providências cautelares nos tribunais do Trabalho de Vila Real, Lisboa, Porto e Portalegre, com o objetivo de travar o despedimento coletivo, que engloba 204 trabalhadores da Altice.Em comunicado enviado às redações, o sindicato aponta que "a facilidade legal de montar a engenharia económica e jurídica de um despedimento colectivo, por parte da MEO S. A., é absolutamente evidente nos fundamentos das referidas providências cautelares". Na mesma nota acrescenta ainda que a Meo "envolveu no despedimento trabalhadores que nem sequer estavam ao seu serviço, pois estavam cedidos a empresas terceiras".O sindicato aponta que, para uma empresa da dimensão da Altice, "é muito fácil (...) sem autêntica necessidade legal de despedir, mas sem qualquer tipo de controle pelo Estado, nomeadamente em situações em que têm lucro económico, efectuar despedimentos colectivos que envolvam centenas de trabalhadores".Os trabalhadores da Altice foram recebidos ontem no ministério da Economia, com o objetivo de sensibilizar o Governo. A Frente Sindical indicou que o executivo se demonstrou atento à situação de despedimento, mas que o facto de a Altice ser uma empresa privada faz com que não possa existir uma intervenção direta.