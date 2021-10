Negociação do acordo coletivo de trabalho da Altice arranca a 18 de outubro

A primeira reunião para negociação do acordo coletivo de trabalho (ACT) da Altice decorrerá este mês, a 18 de outubro, indica o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT).

Através de uma nota enviada às redações, este sindicato nota que o CEO da empresa já havia mencionado a "abertura à negociação do ACT" e até à "hipótese de negociar um aumento salarial global com efeitos ao ano de 2022". No entanto, "o tempo passou, naturalmente com ações e posições contrárias relativamente ao despedimento coletivo" e que o início de negociação deste acordo não foi mencionado, dizem os sindicatos. Após "insistência" por parte dos sindicatos, há agora uma data para o arranque desta negociação.

Nesta nota, o STPT indica que, "para além do aumento salarial para todos os salários, onde os sindicatos pretendem garantir um salário mínimo de 850 euros", também se apresentam "acréscimos salariais de forma decrescente e desfasada entre os 60 e 40 euros, conforme o valor salarial base seja mais alto ou mais baixo." Outro dos temas que estará em cima da mesa é a negociação "de uma tabela de remunerações mínima", com valores "mais adequados às competências dos trabalhadores no desempenho das suas funções".

Além dos vencimentos, este sindicato quer também negociar "um maior âmbito de abrangência do ACT e outras empresas do grupo que não tem qualquer instrumento de contratação coletiva, como é o caso da Intelcia".

O sindicato afirma esperar uma "abertura necessária às negociações" por parte da empresa. O STPT ressalva ainda que esta abertura de negociação que é proposta pela comissão executiva da operadora "não interfere com ações judicais" com o objetivo de impugnar o despedimento coletivo anunciado pela empresa.

O sindicato deu entrada com providências cautelares nos tribunais do Trabalho de Vila Real, Lisboa, Porto e Portalegre em agosto, com o objetivo de travar o despedimento coletivo, que engloba 204 trabalhadores da Altice.