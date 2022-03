Telecomunicações. Número de subscritores de pacotes de serviços sobe 3,4% em 2021

O número de subscritores de pacotes de serviços foi de 4,4 milhões em 2021, refletindo um aumento de mais 146 mil face ao ano anterior, o equivalente a uma subida de 3,4%. Os dados foram divulgados pela Anacom, que regula o setor das telecomunicações em Portugal,

A Anacom refere que este crescimento é o mais baixo desde 2011, ano em que teve início esta recolha de informação. A fatia de leão deste aumento de subscritores está associada às ofertas 4P/5P, com 128 mil subscritores.

As ofertas 4/5P, as mais utilizadas, contavam com 2,3 milhões de subscritores (51,5% do total de subscritores de ofertas em pacote), seguindo-se as ofertas 3P, com 1,7 milhões de subscritores (38,9%). "O crescimento percentual das ofertas 4/5P (6%) foi superior ao registado no ano anterior (5,5%) e inferior à média registada nos últimos quatro anos (7,8%)", refere a nota da Anacom.

Já as ofertas isoladas ou single play, que se caracterizam por não serem comercializadas em pacote, representavam 72,1% dos acessos móveis e 15,4% dos acessos fixos. No total dos acessos móveis e fixos, as ofertas isoladas representavam 59,6%.

A estimativa da Anacom é a de que, no final de 2021, 89,1 em cada 100 famílias tinha pacotes de serviços, mais 0,9 pontos percentuais do que em 2020.

No total de 2021, as receitas de serviços em pacote atingiram cerca de 1.791 milhões de euros, mais 3,4% face ao verificado no ano anterior. Este é o menor crescimento anual desde 2018, nota a Anacom.

A receita média mensal por subscritor rondou os 34,54 euros, sendo que este é um valor sem IVA. Trata-se de uma quebra de 0,5% face a 2020. Já a receita média mensal foi de 43,02 euros no caso das ofertas 4/5P (-1,8%) e de 27,69 euros no caso das ofertas 3P (+1%).

A Meo foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (40,8%), seguindo-se a Nos (35,9%), a Vodafone (20%) e a Nowo (3,2%). Face ao ano anterior, a Vodafone e a Meo aumentaram a sua quota de subscritores (+0,7 e 0,3 p.p., respetivamente), enquanto as quotas do grupo Nos e da Nowo recuaram, em 0,6 p.p e 0,3 p.p, respetivamente.

A Meo tinha a quota de receitas de serviços mais elevada, com cerca de 41%, seguindo-se a Nos (40%), Vodafone (16,8%) e a Nowo (2%).