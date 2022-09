Tráfego de dados na Vodafone aumentou 102% face ao período pré-pandemia

O tráfego de dados na rede da Vodafone Portugal aumentou em 102% durante os meses de julho e agosto face ao mesmo período de 2019, antes do início da pandemia, divulgou esta quarta-feira a operadora de telecomunicações. Já em termos anuais - face ao verão de 2021 -, o aumento do tráfego entre julho e agosto foi de 35%, tendo o uso de aplicações como Instagram, Facebook, YouTube e TikTok contribuído para esse aumento.



A operadora esclarece que a subida registada face ao periodo pré-pandemia reflete "o perfil de consumo dos utilizadores, o maior recurso aos dispositivos móveis durante os tempos de lazer e férias, bem como o regresso aos grandes eventos que foram interrompidos durante a crise de saúde pública".

A recuperação da procura turística em Portugal, sobretudo a internacional, também contribuiu para o resultado, detalha a Vodafone, apontando que "o tráfego de dados gerado por visitantes (roaming-in) cresceu 100% neste verão face ao de 2019, enquanto o número de utilizadores em roaming aumentou 34%".



O maior aumento sazonal de dados verificou-se nas regiões do Algarve, Costa Vicentina e Minho.



5G representou 5% do total de dados processados





"No primeiro verão desde que a Vodafone iniciou a oferta comercial do 5G em Portugal, o tráfego associado aos dispositivos ligados a esta rede móvel de nova geração representou 5% do total de dados processados em toda a rede Vodafone, chegando a atingir 11% nas zonas já totalmente cobertas com 5G", divulga ainda a operadora, salientando que este aumento foi expressivo também em zonas onde se retomaram grandes eventos, como os festivais de verão.



"Nestes casos o 5G representou cerca de 30% do total de tráfego de dados móveis", denota, referindo que o "aumento generalizado da procura foi acompanhado por um robustecimento da capacidade de comunicações móveis nas regiões mais visitadas nesta altura do ano".