Venda da rede de fibra da Meo atrai interesse de quatro fundos estrangeiros

A Altice Europe está a analisar a venda da rede de fibra portuguesa, uma notícia que já tinha sido avançada pela Reuters no início do mês. Na altura esta agência de informação revelava que a Altice estava a preparar um leilão para vender este ativo, à semelhança do que fez em França, com a SRF.



Esta operação está a atrair o interesse de várias empresas, como a Brookfield, a KKR, a Macquarie e Canada Pension Plan Investment Board, revela a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.

A agência americana adianta que a Altice Europe está a tentar captar cinco mil milhões de euros ou mais por este negócio, enquanto os interessados avaliam este ativo num valor entre os 3,5 e 4 mil milhões de euros, segundo as mesmas fontes.

A Altice poderá pedir que sejam apresentadas propostas formais no próximo mês, apesar de, segundo a Bloomberg, ainda não ter decidido exatamente a dimensão da parcela que vai alienar.



A notícia da Reuters remonta ao início de fevereiro. Na altura, o Negócios contactou a Meo e fonte oficial comentou apenas que a empresa considera que "a infraestruturação do país em fibra ótica é um dos eixos estratégicos para Portugal". E garantiu que "qualquer operação futura não colocará em causa a direção deste projeto que, mesmo sendo privado, consideramos de interesse nacional".