Venda de "data centers" pode render 700 milhões à Altice

A Altice está a preparar uma estratégia de desalavancagem que passa pela venda de ativos não essenciais, podendo vir a encaixar 700 milhões de euros com venda de "data centers" que tem em Portugal e em França, avança, esta sexta-feira, o Jornal Económico Segundo o semanário, tal não será, no entanto, suficiente para resolver a dívida na ordem de 54 mil milhões de euros do grupo.Esta estratégia de desalavancagem acontece numa altura em que têm sido revelados detalhes de outros negócios, com o Expresso a revelar, na edição desta sexta-feira, que a empresa vendeu, em 2019, um prédio em Lisboa por sete milhões de euros a Hernâni Vaz Antunes, arguido da Operação Picoas atualmente em prisão domiciliária e considerado o braço-direito de Armando Pereira, que fundou a Altice com Patrick Drahi, meses depois de recusar uma proposta de valor superior (8 milhões).