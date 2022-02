Visabeira compra 51% do capital da Companhia Santomense de Telecomunicações

A Visabeira Global comprou 51% das ações da Companhia Santomense de Telecomunicações (CST), títulos que anteriormente estavam nas mãos da Africatel Holding B.V., anuncia a empresa através de comunicado.

O restante capital da empresa continuará nas mãos do Estado santomense, é especificado.

A entrada da Visabeira no capital da CST "é a garantia da participação na operação de uma empresa com um vasto currículo na área das telecomunicações, que vai desde o projeto à construção, da instalação à manutenção de redes fixas e móveis, incluindo redes de última geração", especifica a nota da empresa.

A CST tem atividade comercial desde 1990, primeiro com uma rede analógica e mais tarde, com redes digitais fixa e móvel GSM. Atualmente, a CST tem 100% da quota de mercado no serviço fixo e 83% de quota de mercado na rede móvel. De acordo com os dados divulgados pela Visabeira Global, a CST assegura "uma cobertura de 93% da população" do país através de redes 2G e 3G.

A operadora detém ainda 74,5% na STP Cabo, empresa que participa no consórcio do cabo submarino ACE que liga a Costa da África Ocidental à Europa.

O comunicado da Visabeira Global detalha que, com a entrada na CST, os principais eixos estratégicos passa pela dinamização de serviçps de internet fixa e móvel, pela modernização da rede móvel 2G e 3G e ainda pelo investimento no 4G e pela oferta de banda larga em todo o território.

É ainda descrito como eixo estratégico a expansão da "rede de fibra ótica para capitais de distrito e zonas com estabelecimentos de turismo" ou ainda tornar a CST no "primeiro operador de Mobile Money, ocupando o espaço de serviços de pagamenot e de transferências existente".

A entrada da Visabeira na empresa de santomense traça ainda como estratégia o investimento em serviços de PayTV, o desenvolvimento de novos produtos e serviços e uma aposta na evolução tecnológica.

Relativamente aos quadros da empresa, é mencionada a aposta no reforço "do investimento na formação de quadros estratégicos".

Esta participação na CST junta-se às participações que a Visabeira já detém na TV Cabo Moçambique e na TV Cabo Angola.