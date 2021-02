Cabo submarino para ligar Europa à América Latina já está em Cabo Verde

Leia Também Cabo submarino EllaLink acaba com dependência da Europa face aos EUA

O cabo submarino de fibra ótica EllaLink, para ligar Europa à América Latina, já está em Cabo Verde, informou hoje a operadora de telecomunicações Cabo Verde Telecom, num projeto considerado estruturante para o país ser plataforma digital.Em comunicado, a Cabo Verde Telecom (CVT) referiu que o sistema EllaLink é um cabo submarino de fibra ótica de última geração, projetado para atender à demanda de tráfego entre a Europa e a América Latina, com possibilidade de inclusão do tráfego da região da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a partir de Cabo Verde.O projeto está orçado em 30 milhões de dólares (24,9 milhões de euros), tem um financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI), no montante de 25 milhões de dólares, com o aval do Governo de Cabo Verde.O projeto é considerado de "grande importância para o desenvolvimento das comunicações em Cabo Verde", porque representa um "leque muito valioso de oportunidades em matéria de conectividade, mobilidade e integração".Segundo a Cabo Verde Telecom, a amarração do cabo vai ser realizada na quinta-feira, na praia do Portinho, em Achada Grande Trás, no concelho da Praia.Em agosto do ano passado, a CVT lançou a construção do terminal do cabo submarino, um projeto considerado estruturante para transformar o país numa plataforma digital.Projetado pelo arquiteto Maurício dos Santos, o edifício que vai albergar a estação do terminal do cabo submarino e está a ser construído na zona industrial de Achada Grande Frente, o primeiro bairro para quem chega à cidade da Praia por via do aeroporto internacional Nelson Mandela.Na altura, o presidente do conselho de administração da CVT, João Domingos Correia, disse que o cabo vai passar ainda por Portugal, mas também liga a América Latina, mais concretamente o Brasil.O sistema EllaLink é um cabo submarino de quatro pares de fibra de última geração projetado para atender à demanda de tráfego entre a Europa e a América Latina.Segundo João Domingos Correia, o cabo vai ser uma "autoestrada" que vai ligar Cabo Verde ao mundo, juntando-se à atual estação de Cabo Submarino Wacs (West Africa Cable System) e a outro cabo chamado Atlantis II, o primeiro mais antigo e já em fase de descontinuação.Na altura, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que se trata de um "bom investimento" para Cabo Verde, seja em que contexto for, mas que ganha "relevância muito maior" por acontecer neste momento em que o país e o mundo vive uma crise provocada pelo novo coronavírus.O terminal vai ser construído ao lado do Parque Tecnológico e do Data Center, que o Governo quer aproveitar para criar uma Zona Económica Especial Tecnológica na cidade da Praia, ilha de Santiago."Representa uma forte aposta na transformação digital e Cabo Verde tem feito esta aposta e devemos continuar a fazê-lo com muito convicção e determinação", apontou Correia e Silva, para quem vai alavancar tudo o que é economia digital no país.