Whatsapp já está a funcionar, mas com alguma intermitência

O Whatsapp já recuperou dos problemas, mas não por inteiro. A rede social esteve em baixo a partir das 8h da manhã em Lisboa, segundo o site Down Detector.



Os utilizadores em Portugal e no mundo estiveram com dificuldades em receber e enviar mensagens.





Além disso estava a ser impossível adicionar os dispositivos na modalidade Whatsapp Web, tarefa que ainda continua a registar problemas.

Atualmente, ao contrário de outras redes do grupo Meta, o Whatsapp não possui uma página oficial para interagir com os utilizadores, de forma a fornecer informação sobre a causa desta paralisação. O grupo Meta também ainda não se pronunciou sobre esta situação.



Calcula-se que a rede social Whatsapp tenha cerca de dois mil milhões de utilizadores.





(Notícia atualizada às 10:06 com o regresso ao funcionamento da plataforma).