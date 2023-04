PS reuniu-se com CEO da TAP na véspera da audição parlamentar

A audição a Christine Ourmières-Widener na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ficou marcada pela reunião da gestora com o PS na véspera da audição parlamentar em janeiro. A revelação foi feita pelo deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco, que citava alguns pontos da agenda da CEO exonerada, enviada ao Parlamento em conjunto com outras centenas de documentos pedidos, entre os quais constava uma "Reunião preparatória com o GPPS sobre audição à senhora PCE [presidente do conselho executivo] da TAP".





A gestora confirmou que esta reunião aconteceu na véspera da ida ao Parlamento, à Comissão de Economia, a 17 de janeiro, para falar do caso Alexandra Reis. E um dos intervenientes foi Carlos Pereira, deputado do PS que também integra a CPI à TAP.



Questionada sobre que outros membros tinham estado na reunião, a gestora referiu apenas que foram "membros junior" do Governo, como assessores e chefes de gabinete, e nenhum governante. Informações que geraram várias críticas por parte da oposição e prometem dar que falar nos próximos dias.





"Não fiz nenhum julgamento sobre esta reunião", disse a responsável quando instada a comentar se não viu eventuais problemas éticos.



Instada a comentar sobre se nesse encontro tinha havido algum tipo de combinação de perguntas e respostas na audição que ira decorrer no dia seguinte, disse que não se recordava disso ter acontecdio. "Foram-me colocadas perguntas, às quais ia respondendo", explicou.





A proposta para avançar com a comissão de inquérito, feita pelo Bloco de Esquerda, foi aprovada a 3 de fevereiro com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos.