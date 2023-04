Medina pediu à CEO da TAP que se demitisse na véspera do anúncio oficial da sua demissão

presentaram as conclusões da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que considerou "nulo" o acordo com Alexandra Reis e anunicaram a demissão por justa causa da CEO e do chairman da TAP, Manuel Beja.

A CEO da TAP exonerada revelou que o Governo pediu que se demitisse na véspera da conferência em que anunciaram as conclusões do relatório da Inspeçao-Geral das Finanças (IGF) e a sua demissão por justa causa."Foi uma reunião muito difícil para mim, o tom da reunião era triste e pesado", confessou, relembrando o encontro que decorreu num domingo. "Diziam-me que os resultados [da TAP] eram fenomenais, que tinha feito um excelente trabalho e que era a pessoa certa para o cargo, mas que, tendo em conta toda a pressão, não havi opção para o Governo dar seguimento ao meu mandato". Emociona-se e diz: "Foi muito dificil para mim, ainda é bastante doloroso. Pediram-me que me demitisse", disse. De seguida, o presidente da CPI, Jorge Seguro Sanches, sugeriu fazer um intervalo.Christine Ourmières-Widener contou que recusou o pedido feito pelas Finanças, até porque "não tinha feito nada de errado". No dia seguinete, na segunda-feira, 6 de março, as Finanças marcaram uma conferência em conjunto com o ministério das Infraestruturas, onde

Na audição, que está a decorrer há quase cinco horas, a gestora já tinha revelado que considera ser "um mero bode expiatório numa batalha política" e, por isso mesmo, rejeita o despedimento por "justa causa". "Fui demitida pela televisão por dois ministros num ato ilegal", reforçou, referindo-se a Medina e a João Galamba. A gestora revelou ainda que não sabia que no dia seguinte iriam apresentar logo o nome do seu sucessor, Luís Rodrigues.



A gestora não tem dúvidas de que a sua demissão foi por razões políticas e admite que a sua prioridade agora é repor a sua "honra" e reputação interncaional que tem dentro do setor.



Um mês depois do anúncio, a gestora ainda não tem data de saída dos comandos da TAP. As Finanças têm-se mantido em silêncio sobre o tema.



