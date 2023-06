Acordo prevê opção de Menzies ficar com fatia da TAP na Groundforce

O plano de recuperação da Groundforce, que entrou em insolvência a 2021 a pedido da TAP, prevê que a Menzies fique com 50,1% do capital da empresa de serviços de assistência em terra. A restante fatia [49,9%] ficará com a TAP SGPS através da conversão de créditos em capital. Mas no futuro esta percentagem poderá passar, pelo menos em parte, para as mãos da Menzies.





