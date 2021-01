Administrador financeiro sai da TAP

A TAP anunciou esta sexta-feira, 15 de novembro que Raffael Quintas apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração da companhia aérea, "com efeitos na presente data".



Em comunicado à CMVM, a transportadora adianta ainda que o até agora administrador financeiro da empresa apresentou igualmente renúncia aos demais cargos por si assumidos na estrutura administrativa das restantes entidades que compõem o grupo TAP, incluindo na TAP.



A saída deste último administrador nomeado pelo ex-acionista David Neeleman tinha sido já avançada pela agência Lusa há uma semana, que citava o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).





No final do ano passado, Ana Pinho, nomeada pelo Estado, renunciou também ao cargo de vogal do conselho de administração da TAP, cujo mandato terminou em 2020.





Segundo noticiou então o jornal Eco, o pedido de demissão terá estado relacionado com as limitações do estatuto de gestor público a que ficava obrigada quando o Estado passou a deter 72,5% da TAP.



No ano passado, a reconfiguração acionista na transportadora aérea levou também à saída de David Pedrosa e de Antonoaldo Neves da comissão executiva. O primeiro devido ao risco de incompatibilidades, o segundo por decisão do Governo.





Também David Neeleman, que deixou de ser acionista, e Humberto Pedrosa, que se mantém com 22,5% da TAP, deixaram o conselho de administração.





Em sentido contrário, entraram na administração da companhia o CEO interino Ramiro Sequeira e os vogais Alexandra Reis e José Manuel Rodrigues.



A TAP vai avançar com um processo de redimensionamento no âmbito do plano de reestruturação que está a ser negociado em Bruxelas e que envolve a saída de 2.000 trabalhadores, um corte salarial transversal até 75% a partir dos 900 euros e uma diminuição da frota para 88 aeronaves.