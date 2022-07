Aeroporto de Lisboa ainda tem 3.000 malas perdidas

Número de malas por despachar no Aeroporto de Lisboa desceu face ao pico registado no início do mês, mas problema mantém-se.



Bloomberg Negócios jng@negocios.pt 09:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



A notícia é avançada pelo Expresso, na sua edição desta sexta-feira, 22 de julho.



O número de malas perdidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na passada quarta-feira rondava as 3.000, um número bem abaixo das mais de 8.000 malas por entregar aos passageiros contabilizadas no início de julho.A notícia é avançada pelo Expresso, na sua edição desta sexta-feira, 22 de julho. Quinhentas destas malas ainda por entregar fazem parte de bagagem que chegou a Lisboa e vai ser reenviada para o destino de origem. Ou seja, resultam de um problema logístico do aeroporto português. Mas há no Aeroporto Humberto Delgado mais duas mil a duas mil quinhentas malas que chegaram de voos cancelados em outros aeroportos e que têm de ser despachadas para outros destinos.



Londres, Frankfurt e Amesterdão são os aeroportos onde a acumulação de bagagem se está a revelar mais problemática. Se em Lisboa o atraso na expedição de malas por avião é de quatro dias, em alguns aeroportos europeus chega a ser de 14, escreve o jornal.

Quinhentas destas malas ainda por entregar fazem parte de bagagem que chegou a Lisboa e vai ser reenviada para o destino de origem. Ou seja, resultam de um problema logístico do aeroporto português. Mas há no Aeroporto Humberto Delgado mais duas mil a duas mil quinhentas malas que chegaram de voos cancelados em outros aeroportos e que têm de ser despachadas para outros destinos.Londres, Frankfurt e Amesterdão são os aeroportos onde a acumulação de bagagem se está a revelar mais problemática. Se em Lisboa o atraso na expedição de malas por avião é de quatro dias, em alguns aeroportos europeus chega a ser de 14, escreve o jornal. Saber mais Lisboa Aeroporto Humberto Delgado economia negócios e finanças transportes economia (geral) aviação aeroportos

Aeroporto de Lisboa ainda tem 3.000 malas perdidas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Aeroporto de Lisboa ainda tem 3.000 malas perdidas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar