Sindicatos convocam greve de três dias em agosto nos aeroportos nacionais

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) e o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC) avançaram esta segunda-feira com um pré-aviso de greve nos dez aeroportos portugueses concessionados à ANA, detida pela francesa Vinci, que vigorará das 00h00 do dia 19 de agosto até às 24h00 do dia 21 de agosto.





Em comunicado, os sindicatos referem que "em causa está, entre outros, a reivindicação do levantamento da suspensão das contribuições para o fundo de pensões e a contratação de mais recursos humanos para operações aeroportuárias, supervisores de operações de socorro e técnicos de manutenção nos vários aeroportos nacionais".





As duas estruturas sindicais referem que "após várias tentativas, ao longo dos últimos anos, de evitar com que uma greve fosse adiante", vêm agora, "através do presente aviso prévio, reivindicar que a ANA/VIinci reponha todas contribuições – até então suspensas - para o fundo de pensões dos seus trabalhadores".





Exigem ainda que a empresa "deixe de tentar destruir os direitos obtidos ao longo de décadas pelos trabalhadores da ANA, através das suas propostas de novo Acordo de Empresa (AE) ou, em última análise, mantenha o AE de 2015 com as respetivas melhorias".





Querem ainda que a ANA aumente o salário dos seus trabalhadores, "tendo em conta os seus resultados e a inflação" e que "tome medidas urgentes no sentido de contratar os recursos humanos em falta e repor os mínimos necessários à salvaguarda da segurança aeroportuária e à segurança no trabalho".