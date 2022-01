Aeroportos nacionais entre os mais fortes da União Europeia em 2021

O tráfego de passageiros nos aeroportos dos países da União Europeia (UE) aumentou 29,2% no ano passado relação a 2020, mas continuou 64,6% abaixo dos níveis pré-pandemia. E Portugal foi o sétimo país com menor quebra em 2021 comparativamente com 2019.





De acordo com a Airports Council Internacional (ACI) Europe, entidade que representa cerca de 500 aeroportos em 55 países europeus, no conjunto do mercado EU+ (que inclui União Europeia, Espaço Económico Europeu, Reino Unido e Suíça) foram os aeroportos da Grécia os que registaram no ano passado os resultados anuais mais fortes em termos de tráfego de passageiros, com o recuo face a 2019 a ficar-se pelos 46,8%.





Segundo a associação, seguiram-se Roménia, Luxemburgo, Chipre, Bulgária, Espanha e Portugal, país onde o tráfego aéreo ficou no ano passado 57,9% abaixo dos níveis pré-pandemia.



No extremo oposto, os aeroportos com maiores quebras no tráfego de passageiros foram os da Finlândia (com quebra de 80,5%), Reino Unido (menos 78,1%), República Checa (menos 74,8%) e Irlanda (menos 74,4%).





Em comunicado, a ACI Europe faz notar que os aeroportos do resto da Europa tiveram um desempenho significativamente superior ao da UE, com o tráfego de passageiros a aumentar 59,4% em 2021 em relação a 2020, mantendo-se agora 34,4% abaixo em relação 2019, o que a associação explica com a adoção de restrições a viagens em regra menos exigentes.





Assim, nesta região, os melhores resultados foram registados pelos aeroportos da Rússia (com uma quebra de 24,4% face a 2019) e Arménia (menos 29,3%).





No conjunto do ano de 2021, Istambul foi o aeroporto europeu mais movimentado, seguido por Moscovo, Paris-Charles de Gaulle e Amsterdão-Schiphol.





De acordo com a ACI Europe, no ano passado os aeroportos europeus perderam 1,4 mil milhões de passageiros em comparação com os níveis pré-pandemia. No seu conjunto, o tráfego aumentou 37% em comparação com 2020, mas ficou ainda 59% abaixo de 2019.

Regionais e insulares destacam-se em dezembro





A associação europeia salienta ainda no comunicado que em dezembro do ano passado os aeroportos insulares e outros que atraem transportadoras "low cost" foram os que registaram melhores desempenhos.



Em comparação com os níveis anteriores à pandemia, salienta que o aeroporto de Ajaccio, na Córsega, cresceu mesmo 46,4%, e o de Hammerfest, na Noruega, aumentou 8,9%. Também o de Ponta Delgada, apresentou no mês passado um recuo face a 2019 de apenas 10,9%.